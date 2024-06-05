На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА

Украинский беспилотник уничтожен в Воронежской области дежурными средствами ПВО. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Очередной украинский БПЛА уничтожили над Белгородской областью

«На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гусев указал, что в регионе не вводили режим опасности беспилотников, отмечает Ura.ru. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее дрон ВСУ ударил по белгородскому селу Головчино, при атаке пострадали два человека, напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОВоронежская ОбластьБеспилотники

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