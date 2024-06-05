На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА

«На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Гусев указал, что в регионе не вводили режим опасности беспилотников, отмечает Ura.ru. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Ранее дрон ВСУ ударил по белгородскому селу Головчино, при атаке пострадали два человека, напоминает 360.ru.

