На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА
5 июня 202407:14
Украинский беспилотник уничтожен в Воронежской области дежурными средствами ПВО. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
«На подлете к Воронежу на предельно низкой высоте был обнаружен и уничтожен БПЛА противника», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Гусев указал, что в регионе не вводили режим опасности беспилотников, отмечает Ura.ru. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.
Ранее дрон ВСУ ударил по белгородскому селу Головчино, при атаке пострадали два человека, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На подлете к Воронежу уничтожили украинский БПЛА
- СМИ: Немецкий бизнесмен пытался спрятаться от суда в посольстве ФРГ в Москве
- Украина заявила об аресте связанных с РФ активов на $1 млн
- Племянник Кадырова стал министром транспорта и связи
- На Украине не будут выпускать за границу граждан с ВНЖ в других странах
- США: Запад планирует дать Украине кредит за счет средств России
- Американский беспилотник появился недалеко от Ялты
- Кононенко стал первым в мире человеком, который провел в космосе тысячу суток
- СМИ: Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки
- В Словении парламент проголосовал за признание Палестинского государства
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru