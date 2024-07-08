Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили два дрона ВСУ
8 июля 202407:34
Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Днем ранее в Воронежской области сбили несколько беспилотников, из-за атаки загорелся склад, произошла детонация, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru