Над Белгородской и Воронежской областями уничтожили два дрона ВСУ

Два беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны.

Над Курской и Белгородской областями уничтожили восемь дронов ВСУ

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Беспилотники были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Днем ранее в Воронежской области сбили несколько беспилотников, из-за атаки загорелся склад, произошла детонация, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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