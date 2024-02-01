Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть дронов ВСУ

«Около 06.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре дрона над территорией Белгородской области, еще два беспилотника — над Воронежской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что в Белгородской и Курской областях нейтрализовали пять БПЛА, напоминает RT.

Накануне средства РЭБ обезвредили два украинских дрона в Нижегородской области, отмечает телеканал «360».

