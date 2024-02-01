Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть дронов ВСУ
Шесть украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 06.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре дрона над территорией Белгородской области, еще два беспилотника — над Воронежской областью.
Ранее Минобороны сообщило, что в Белгородской и Курской областях нейтрализовали пять БПЛА, напоминает RT.
Накануне средства РЭБ обезвредили два украинских дрона в Нижегородской области, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor нежелательной в России
- Валерий Карпин признался, что отрывок из «Слова пацана» довел его до слез
- ВС США ударили по десяти дронам и наземной пусковой станции хуситов
- Экс-депутат Рады обвинил Залужного в потере десяти бригад ВСУ
- Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть дронов ВСУ
- В России выделят более 70 млрд рублей на реабилитацию раненных в ходе СВО
- Минобороны РФ: над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять БПЛА
- Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира
- В Махачкале установлена личность подозреваемого в убийстве ученика Нурмагомедова
- Ростех: Checkmate получил технические изменения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru