Над Белгородской и Воронежской областями нейтрализовали шесть дронов ВСУ

Шесть украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны РФ: над Белгородской и Курской областями нейтрализовали пять БПЛА

«Около 06.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре дрона над территорией Белгородской области, еще два беспилотника — над Воронежской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что в Белгородской и Курской областях нейтрализовали пять БПЛА, напоминает RT.

Накануне средства РЭБ обезвредили два украинских дрона в Нижегородской области, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
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