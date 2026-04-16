Франция отменила арест задержанного на пути из России судна Deyna
16 апреля 202609:20
Власти Франции отменили арест нефтяного танкера Deyna. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морскую префектуру республики.
Корабль покинул территориальные воды Франции.
В марте французские ВМС задержали судно в водах западной части Средиземного моря. Отмечалось, что танкер шел под флагом Мозамбика из Мурманска, пишет Ura.ru. Судно перехватили для проверки национальной принадлежности.
