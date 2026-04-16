Франция отменила арест задержанного на пути из России судна Deyna

Власти Франции отменили арест нефтяного танкера Deyna. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на морскую префектуру республики.

Власти Малайзии заявили о задержании двух танкеров с россиянами на борту

Корабль покинул территориальные воды Франции.

В марте французские ВМС задержали судно в водах западной части Средиземного моря. Отмечалось, что танкер шел под флагом Мозамбика из Мурманска, пишет Ura.ru. Судно перехватили для проверки национальной принадлежности.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
