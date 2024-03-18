Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью
18 марта 202419:18
Российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл около 18:50 мск 18 марта над территорией Воронежской области.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен», - заключили в военном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью были сбиты 11 снарядов РСЗО «Vampire», «Ольха» и «Град», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru