Украинский беспилотник сбили над Воронежской областью

Российские средства ПВО сбили очередной украинский беспилотник. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Силы ПВО подавили беспилотник в Калужской области

В сообщении говорится, что инцидент произошёл около 18:50 мск 18 марта над территорией Воронежской области.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен», - заключили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью были сбиты 11 снарядов РСЗО «Vampire», «Ольха» и «Град», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Минобороны РФОбстрелВСУСпецоперацияВоронежская Область

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