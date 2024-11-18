Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников за полчаса

В российском Минобороны сообщили о пресечении попытки украинской стороны нанести удары по российским регионам с помощью беспилотников. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Силы ПВО уничтожили 12 дронов над Брянской областью

Так, российские средства ПВО сбили один украинский дрон над Курской областью. Еще четыре БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Ранее российские средства ПВО сбили за сутки четыре бомбы HAMMER, а также 106 беспилотников украинской армии, напоминает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
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