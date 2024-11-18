Над Белгородской и Курской областями сбили пять беспилотников за полчаса

Так, российские средства ПВО сбили один украинский дрон над Курской областью. Еще четыре БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Ранее российские средства ПВО сбили за сутки четыре бомбы HAMMER, а также 106 беспилотников украинской армии, напоминает RT.

