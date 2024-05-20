Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали семь украинских БПЛА

Как отметили в ведомстве, ночью 20 мая военные пресекли попытки киевского режима атаковать объекты в России с применением дронов.

«Уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области», — говорится в сообщении министерства.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над Обоянским районом региона сбили два дрона, напоминает 360.ru.

