Над Белгородской и Курской областями нейтрализовали семь украинских БПЛА
Дежурными средствами ПВО нейтрализовали семь украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами. Об этом сообщило Минобороны.
Как отметили в ведомстве, ночью 20 мая военные пресекли попытки киевского режима атаковать объекты в России с применением дронов.
«Уничтожено и перехвачено семь украинских БПЛА, из которых: пять – над территорией Белгородской области, два – над территорией Курской области», — говорится в сообщении министерства.
Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над Обоянским районом региона сбили два дрона, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru