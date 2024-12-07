Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре дрона ВСУ
Четыре украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.
Минувшей ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам в РФ.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два... беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — указали в Минобороны.
Кроме того, под одному беспилотнику сбили над Астраханской и Воронежской областями.
Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже обнаружили и уничтожили БПЛА.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru