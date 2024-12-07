Над Белгородской, Астраханской и Воронежской областями сбили четыре дрона ВСУ

Четыре украинских беспилотника самолетного типа нейтрализовали над территорией России. Об этом заявили в Минобороны.

Минувшей ночью была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам в РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два... беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — указали в Минобороны.

Кроме того, под одному беспилотнику сбили над Астраханской и Воронежской областями.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в Воронеже обнаружили и уничтожили БПЛА.

