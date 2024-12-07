В Воронеже уничтожили украинский БПЛА

Беспилотник обнаружили и сбили в Воронеже. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.

Ранее в регионе объявили опасность атаки дронов.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ один БПЛА... обнаружен и уничтожен в Воронеже», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным , разрушений нет, обошлось без пострадавших.

Ранее в Воронежской области один человек пострадал при атаке украинских дронов.

