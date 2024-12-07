В Воронеже уничтожили украинский БПЛА
7 декабря 202406:26
Беспилотник обнаружили и сбили в Воронеже. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.
Ранее в регионе объявили опасность атаки дронов.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ один БПЛА... обнаружен и уничтожен в Воронеже», — написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным , разрушений нет, обошлось без пострадавших.
Ранее в Воронежской области один человек пострадал при атаке украинских дронов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru