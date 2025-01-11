Над Белгородским районом сбили несколько БПЛА
11 января 202506:56
Несколько украинских беспилотников уничтожили в Белгородском районе Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом нашей системой ПВО сбиты несколько... беспилотников самолетного типа», — написал губернатор в Telegram.
По его словам, обошлось без пострадавших. При падении обломков дрона в поселке Майский были повреждены окна и кровли в трех частных домах. Власти уточняют информацию о последствиях.
Ранее в Воронежской области уничтожили более 15 беспилотников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru