Гусев: В Воронежской области сбили более 15 БПЛА

Более 15 беспилотников уничтожили под Воронежем. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.

Ранее губернатор сообщил, что в Воронеже и двух районах области сбили несколько БПЛА. Позже дежурные силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали еще несколько дронов.

«Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Между тем в Котовске Тамбовской области беспилотники врезались в два многоквартирных дома, несколько человек пострадали.



