Гусев: В Воронежской области сбили более 15 БПЛА
11 января 202505:23
Более 15 беспилотников уничтожили под Воронежем. Об этом заявил глава Воронежской области Александр Гусев.
Ранее губернатор сообщил, что в Воронеже и двух районах области сбили несколько БПЛА. Позже дежурные силы ПВО и средства РЭБ нейтрализовали еще несколько дронов.
«Всего в регионе нынешней ночью сбито уже более 15 БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.
По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
Между тем в Котовске Тамбовской области беспилотники врезались в два многоквартирных дома, несколько человек пострадали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru