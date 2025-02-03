Два украинских БПЛА сбили в Белгородской области
3 февраля 202519:02
Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью.
По данным оборонного ведомства, летательные аппараты были сбиты в период с 15:00 до 16:00 дежурными средствами ПВО.
Ранее три украинских беспилотника были сбиты над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru