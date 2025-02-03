Два украинских БПЛА сбили в Белгородской области

Минобороны России сообщило в своем Telegram-канале об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью.

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По данным оборонного ведомства, летательные аппараты были сбиты в период с 15:00 до 16:00 дежурными средствами ПВО.

Ранее три украинских беспилотника были сбиты над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьВСУБеспилотники

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