Вуди Аллен ответил на критику Киева за участие в неделе кино в Москве
Режиссер Вуди Аллен ответил на критику со стороны МИД Украины после своего участия в Московской международной неделе кино. Об этом пишет The Guardian.
Кинематографист высказал мнение, что президент России Владимир Путин «совершенно неправ» в части конфликта на Украине.
«Но что бы ни сделали политики, я не думаю, что прекращение диалога с искусством — это хороший способ помочь», - подчеркнул режиссер.
Ранее Вуди Аллен по видеосвязи принял участие в столичной неделе кино и выступил на сессии «Легенды мирового кинематографа», пишет Ura.ru. Украинский МИД осудил режиссера, назвав его участие в мероприятии позором и указав, что культура «не должна служить инструментом пропаганды».
