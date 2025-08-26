Вуди Аллен ответил на критику Киева за участие в неделе кино в Москве

Кинематографист высказал мнение, что президент России Владимир Путин «совершенно неправ» в части конфликта на Украине.

«Но что бы ни сделали политики, я не думаю, что прекращение диалога с искусством — это хороший способ помочь», - подчеркнул режиссер.

Ранее Вуди Аллен по видеосвязи принял участие в столичной неделе кино и выступил на сессии «Легенды мирового кинематографа», пишет Ura.ru. Украинский МИД осудил режиссера, назвав его участие в мероприятии позором и указав, что культура «не должна служить инструментом пропаганды».

