Начальница красноярского детсада назвала завистью шум вокруг ее эротических фото

Начальница красноярского детского сада Анастасия Красильникова заявила в разговоре с RT, что ей безразлично мнение родителей о ее эротических фотосессиях.

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Анастасия призналась, что сейчас она находится в отпуске, и выйдет на работу в понедельник. По ее мнению, причин для отстранения от работы у властей нет.

«Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим», - сказала она.

Красильникова добавила, что ей все равно на мнение возмущенных родителей.

«Пусть родители думают, что хотят. Мне безразлично», - добавила девушка.

Ранее днем администрация Красноярска заявила об увольнении с поста заведующей детским садом Анастасии Красильниковой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Личная страница в социальных сетях
ТЕГИ:Детский СадКрасноярск

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