Начальница красноярского детсада назвала завистью шум вокруг ее эротических фото
5 сентября 202317:18
Начальница красноярского детского сада Анастасия Красильникова заявила в разговоре с RT, что ей безразлично мнение родителей о ее эротических фотосессиях.
Анастасия призналась, что сейчас она находится в отпуске, и выйдет на работу в понедельник. По ее мнению, причин для отстранения от работы у властей нет.
«Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим», - сказала она.
Красильникова добавила, что ей все равно на мнение возмущенных родителей.
«Пусть родители думают, что хотят. Мне безразлично», - добавила девушка.
Ранее днем администрация Красноярска заявила об увольнении с поста заведующей детским садом Анастасии Красильниковой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru