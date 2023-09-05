Начальница красноярского детсада назвала завистью шум вокруг ее эротических фото

Анастасия призналась, что сейчас она находится в отпуске, и выйдет на работу в понедельник. По ее мнению, причин для отстранения от работы у властей нет.

«Я не хочу тратить жизненную энергию на различного рода комментарии. В понедельник выйду на работу, тогда и поговорим», - сказала она.

Красильникова добавила, что ей все равно на мнение возмущенных родителей.

«Пусть родители думают, что хотят. Мне безразлично», - добавила девушка.

Ранее днем администрация Красноярска заявила об увольнении с поста заведующей детским садом Анастасии Красильниковой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

