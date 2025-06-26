В Петербурге задержали помогавшую готовить теракты пособницу Киева
Пособницу украинских спецслужб, собиравшую информацию о российских военных для осуществления терактов, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила ФСБ.
По данным ведомства, подозреваемая - гражданка России 1977 года рождения -по заданию Киева оказывала «пособническую помощь в установлении мест проживания в регионе военнослужащих Министерства обороны... используемых ими и членами семей автомобилей с целью подготовки и проведения в их отношении террористических акций». У женщины изъяли средства связи с перепиской с координаторами террористической деятельности, которые находятся на Украине.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о пособничестве в совершении теракта. Фигурантку заключили под стражу.
Ранее ФСБ ликвидировала в Подмосковье двух мужчин, причастных к подготовке украинскими спецслужбами теракта в отношении российского военного, напоминает 360.ru.
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