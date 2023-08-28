В Москве козы ворвались в детский центр и начали совокупляться

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как в предбанник детского логопедического центр зашли три козы, две из которых совокуплялись. Находившиеся в это время в учреждении женщины поспешили закрыть входную дверь.

Кому принадлежат животные пока неизвестно.

Ранее в Госдуме подготовили поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым разводчиков животных обяжут проходить регистрацию и вакцинировать продаваемых питомцев, а также платить налоги с полученной прибыли.

