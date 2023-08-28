В Москве козы ворвались в детский центр и начали совокупляться
Расположенный в районе Бутово в Москве детский центр был выбран местными козами для любовных утех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как в предбанник детского логопедического центр зашли три козы, две из которых совокуплялись. Находившиеся в это время в учреждении женщины поспешили закрыть входную дверь.
Кому принадлежат животные пока неизвестно.
Ранее в Госдуме подготовили поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которым разводчиков животных обяжут проходить регистрацию и вакцинировать продаваемых питомцев, а также платить налоги с полученной прибыли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru