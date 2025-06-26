В Эквадоре поймали сбежавшего из тюрьмы в 2024 году главаря наркокартеля
Полиция задержала в Эквадоре главаря наркокартеля «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса (Фито), который сбежал из тюрьмы в январе прошлого года. Об этом написал президент республики Даниэль Нобоа в соцсети Х.
«Тем, кто выступал против и сомневался в необходимости законов о солидарности и разведке, - благодаря этим законам Фито... пойман и находится в руках правоохранительных органов», - указал политик.
Эквадорские власти уже связались с США, чтобы выдать Масиаса американской стороне, которая предъявила преступнику обвинения в контрабанде наркотиков и оружия.
В начале 2024 года стало известно, что два лидера крупнейших эквадорских банд «Лос-Чонерос» и «Лос-Лобос» сбежали из тюрьмы в городе Гуаякиль, напоминает РЕН ТВ. На этом фоне в стране начались беспорядки, но властям удалось взять ситуацию под контроль. Нобоа своим указом признал наличие внутреннего вооруженного конфликта и поручил нейтрализовать более 20 преступных группировок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru