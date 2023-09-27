Начальника главного управления МЧС задержали в Краснодарском крае

Правоохранители задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя продлён на месяц

Отмечается, что чиновник был задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, находящегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета России.

При этом собеседник агентства не уточнил, что именно вменяется Волынкину, отметив лишь, что речь идет о нарушении, допущенном в 2021 году.

Ранее Центральный районный суд Красноярска признал экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова виновным в превышении должностных полномочий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Краснодарский КрайУголовное ДелоМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры