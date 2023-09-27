Начальника главного управления МЧС задержали в Краснодарском крае

Отмечается, что чиновник был задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, находящегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета России.

При этом собеседник агентства не уточнил, что именно вменяется Волынкину, отметив лишь, что речь идет о нарушении, допущенном в 2021 году.

Ранее Центральный районный суд Красноярска признал экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова виновным в превышении должностных полномочий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

