Начальника главного управления МЧС задержали в Краснодарском крае
Правоохранители задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что чиновник был задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по факту злоупотребления должностными полномочиями, находящегося в производстве главного следственного управления Следственного комитета России.
При этом собеседник агентства не уточнил, что именно вменяется Волынкину, отметив лишь, что речь идет о нарушении, допущенном в 2021 году.
Ранее Центральный районный суд Красноярска признал экс-министра транспорта Красноярского края Константина Димитрова виновным в превышении должностных полномочий. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: цены на бензин в России растут, несмотря на меры правительства
- В массовом ДТП на юге Москвы пострадали три человека
- Начальника главного управления МЧС задержали в Краснодарском крае
- Актера театра Московского дворца молодежи обманули на 2 млн рублей
- США вводят безвизовый режим для Израиля
- Вице-премьер России предложил ввести заградительную пошлину на экспорт нефти
- Латвия объявила бойкот матчам с российскими юношескими футбольными сборными
- Российские войска ликвидировали диверсантов ВСУ в Херсонской области
- Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище
- Россиянина обвинили в приготовлении к госизмене за желание вступить в ряды ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru