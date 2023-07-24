Домашний арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя продлён на месяц
Срок домашнего ареста бывшему заместителю главы Росприроднадзора, председателю совета директоров компании «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олегу Митволю продлён на одни месяц. Такое постановление вынес Красноярский краевой суд, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Экс-чиновник был взят под стражу в июне 2022 года по подозрению в хищении свыше 900 миллионов рублей при строительстве метрополитена в краевом центре. В начале текущего месяца мера пресечения уму была изменена на домашний арест.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Олег Митволь после ареста признал вину, пошел на сделку со следствием и заявил о готовности изобличить всех причастных к делу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru