Началась эвакуация на шахте «Обуховская» из-за задымления
На шахте «Обуховская» в окрестностях города Зверева Ростовской области эвакуируют 229 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы 2 апреля.
Уточняется, что задымление произошло в шести километрах от города Зверево на центральной промежуточной подстанции на глубине 190 метров. В забое в это время находилось почти 230 человек.
«В забое находятся 229 человек, в настоящее время проводится их эвакуация. Открытого горения нет, на месте происшествия запущена вентиляционная система», - уточняет собеседник агентства.
25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области прогремел взрыв, причиной которого назвали взрыв метановоздушной смеси в подготовительном забое. Лишь спустя 20 дней после трагедии, унесшей 51 человеческую жизнь, Следственный комитет России сообщил о задержании миллиардера, совладельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева, а также гендиректора компании «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера шахты Анатолия Лобанова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru