Эвакуация горняков идёт на шахте «Юбилейная» в Кузбассе из-за пожара

Эвакуация горняков, работающих в шахте «Юбилейна» в Кузбассе, проводится из-за пожара. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, речь идёт о более чем сотни шахтёров.



По предварительным данным, загорелся кабель. Информации о пострадавших пока нет.

