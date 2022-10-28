Эвакуация горняков идёт на шахте «Юбилейная» в Кузбассе из-за пожара
28 октября 202200:03
Эвакуация горняков, работающих в шахте «Юбилейна» в Кузбассе, проводится из-за пожара. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, речь идёт о более чем сотни шахтёров.
По предварительным данным, загорелся кабель. Информации о пострадавших пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru