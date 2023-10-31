На заводе «Урал» в Соликамске произошел взрыв

По данным ведомства, ЧП произошло в 13:25 (11:25 мск).

«В здании корпуса №2 АО "Соликамский завод Урал" произошел хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился», — указали в МЧС.

Отмечается, что горения не произошло, инцидент не повлиял на работу завода. Никто не пострадал.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона, взрыв произошел в цехе №3.

«По оперативной информации, были выбиты окна и двери, цех работает в автоматизированном режиме», — заявили в ведомстве, добавив, что угрозы населению нет.

