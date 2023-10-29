В Коми в результате взрыва резервуара с нефтью пострадал человек
В Усинском районе Республики Коми произошел взрыв резервуара с нефтью, сообщила в своем Telegram-канале министр природных ресурсов и окружающей среды региона Екатерина Киселевич.
По предварительным данным, в результате взрыва пострадал один человек. На место выехал пожарный отряд.
Взрыв произошел в 11:30 мск. По данным МЧС, для ликвидации последствий направлено 18 единиц техники и 51 человек.
Ранее сообщалось, что резервуар с дизельным топливом загорелся в Адлерском районе Сочи. Огонь распространился на площади 96 квадратных метров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru