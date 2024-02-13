На заводе МиГ в Москве произошел пожар

На территории бывшего завода МиГ, который находится на Ленинградском проспекте, произошел пожар. Видео с возгоранием в своем Telegram-канале опубликовала Baza.

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Горение началось на втором и третьем этажах здания, где расположен реконструированный цех, который пристроен к действующему корпусу завода.

МЧС в свою очередь сообщило, что возгорание ликвидировано. Ведомство уточнило, что инцидент произошел в выселенном здании, горел мусор в 20 квадратных метрах.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарЗавод

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