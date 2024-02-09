Ваша кровля в зоне риска: Пожары из-за обогрева крыш рискуют повториться в Москве

Минувшей ночью в районе станции метро «Аэропорт» в столице полыхала кровля «Дома писателей», в котором проживают известные деятели искусства. Спасатели эвакуировали больше 400 жильцов. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров, а крыша выгорела полностью. В СК приоритетной версией пожара назвали нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания. Зорин заявил, что судьбу сгоревшего дома на севере Москвы могут повторить еще многие многоэтажки.



«Кабель в системе мог повредиться, вопросы к монтажникам, которые могли неправильно провести или подключить коммутацию водостойкого кабеля в чердачном помещении, либо тут комплекс сразу двух факторов, как стало случаться в последнее время. Аварии, происходящие из-за сбоев в электротехнике, возникают постоянно. И с этой темой связаны многие крупные пожары в Москве и области. Точных данных по количеству домов с подобными системами "антилед" сейчас нет. Ими могут оборудоваться и новостройки, и дома, где проводился капремонт, в том числе, на чердачных помещениях, поэтому риск повторов таких ситуаций, безусловно, существует. Эта антиобледенительная система состоит из проводного кабеля, который чаще всего не проходит должного входного контроля и проверки на пригодность. Вывод: нужен входящий контроль качества поставляемых электроматериалов и контроль по регламенту выполняемых работ», - сказал собеседник НСН.

Ранее пожар на газопроводе произошел в крымской Керчи. В результате инцидента без газоснабжения остались около 30 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».

