Ваша кровля в зоне риска: Пожары из-за обогрева крыш рискуют повториться в Москве
Система антиобледенительного обогрева может устанавливаться и на новостройки, и на старые дома во время капитального ремонта, что является риском пожара, заявил НСН Дмитрий Зорин.
Председатель электротехнического комитета Национального объединения производителей строительных материалов, директор по связям с госорганами TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин в эфире НСН заявил, что в последнее время огромное количество пожаров в Москве и Подмосковье происходит из-за сбоев в электротехнике.
Минувшей ночью в районе станции метро «Аэропорт» в столице полыхала кровля «Дома писателей», в котором проживают известные деятели искусства. Спасатели эвакуировали больше 400 жильцов. Пламя распространилось на четыре тысячи квадратных метров, а крыша выгорела полностью. В СК приоритетной версией пожара назвали нарушение работы оборудования системы антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков здания. Зорин заявил, что судьбу сгоревшего дома на севере Москвы могут повторить еще многие многоэтажки.
«Кабель в системе мог повредиться, вопросы к монтажникам, которые могли неправильно провести или подключить коммутацию водостойкого кабеля в чердачном помещении, либо тут комплекс сразу двух факторов, как стало случаться в последнее время. Аварии, происходящие из-за сбоев в электротехнике, возникают постоянно. И с этой темой связаны многие крупные пожары в Москве и области. Точных данных по количеству домов с подобными системами "антилед" сейчас нет. Ими могут оборудоваться и новостройки, и дома, где проводился капремонт, в том числе, на чердачных помещениях, поэтому риск повторов таких ситуаций, безусловно, существует. Эта антиобледенительная система состоит из проводного кабеля, который чаще всего не проходит должного входного контроля и проверки на пригодность. Вывод: нужен входящий контроль качества поставляемых электроматериалов и контроль по регламенту выполняемых работ», - сказал собеседник НСН.
Ранее пожар на газопроводе произошел в крымской Керчи. В результате инцидента без газоснабжения остались около 30 тысяч человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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