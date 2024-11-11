На Зарему Мусаеву завели дело о «дезорганизации деятельности колонии» в Чечне

Против супруги экс-судьи Верховного суда Чечни Заремы Мусаевой, осужденной ранее по обвинению в применении насилия к сотруднику полиции, завели еще одно уголовное дело. Об этом рассказал ее адвокат Александр Савин. Он уточнил, что дело заведено по статье о «дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». По ней женщине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Подробностей защитник не привел, отметив лишь, что его клиентку следователи спрашивали подробности того, как она якобы напала на сотрудника УФСИН по Чеченской республике.

Зарема Мусаева замужем за бывшим судьей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым. Их сыновья — чеченские правозащитники Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы. Муж и сыновья покинули Россию в 2022 году.

Ранее Верховный суд Чечни, приняв во внимание наличие хронических заболеваний, назначил Мусаевой 5 лет колонии-поселения.

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