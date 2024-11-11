На Зарему Мусаеву завели дело о «дезорганизации деятельности колонии» в Чечне

Подробностей защитник не привел, отметив лишь, что его клиентку следователи спрашивали подробности того, как она якобы напала на сотрудника УФСИН по Чеченской республике.

Зарема Мусаева замужем за бывшим судьей Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаевым. Их сыновья — чеченские правозащитники Абубакар и Ибрагим Янгулбаевы. Муж и сыновья покинули Россию в 2022 году.

Ранее Верховный суд Чечни, приняв во внимание наличие хронических заболеваний, назначил Мусаевой 5 лет колонии-поселения.

