Суд в Чечне отказался выпустить из колонии Зарему Мусаеву по УДО
Шалинский городской суд Грозного отклонил ходатайство о досрочно-условном освобождении (УДО) Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.
Женщина отбывает наказание по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Верховный суд Чечни, приняв во внимание наличие хронических заболеваний, назначил ей 5 лет колонии-поселения.
Сегодня суд не удовлетворил ходатайство ее защитника об УДО, передает РИА Новости.
Зарему Мусаеву 22 января 2022 года выкрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Утверждалось, что там женщина напала на полицейского.
Экс-судья Сайди Янгулбаев связывал дело в отношении своей супруги с деятельностью их сыновей. Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых возбуждены дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Чечне отказался выпустить из колонии Зарему Мусаеву по УДО
- Более 30 аэропортов оборудуют средствами обнаружения и противодействия дронам
- Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
- Телеканалы закладывают в сетке вещания на «Итоги года с Путиным» три часа
- Иноагенты смогут участвовать в выборах
- Верховный суд предложил немедленно освобождать тяжелобольных заключенных
- В Ивановской области пять школьников упали в кипяток из-за провалившегося тротуара
- Президента турецкого ФК «Анкарагюджю» арестовали после нападения на арбитра
- МВФ спрогнозировал «сворачивание» конфликта на Украине в 2025 году
- ГИБДД Москвы частично восстановила выдачу водительских прав после сбоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru