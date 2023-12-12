Суд в Чечне отказался выпустить из колонии Зарему Мусаеву по УДО

Шалинский городской суд Грозного отклонил ходатайство о досрочно-условном освобождении (УДО) Заремы Мусаевой, жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.

Женщина отбывает наказание по делу о нападении на правоохранителя и мошенничестве. Верховный суд Чечни, приняв во внимание наличие хронических заболеваний, назначил ей 5 лет колонии-поселения.

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Сегодня суд не удовлетворил ходатайство ее защитника об УДО, передает РИА Новости.

Зарему Мусаеву 22 января 2022 года выкрали из дома в Нижнем Новгороде чеченские полицейские и увезли на допрос в Грозный. Утверждалось, что там женщина напала на полицейского.

Экс-судья Сайди Янгулбаев связывал дело в отношении своей супруги с деятельностью их сыновей. Против Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых возбуждены дела о призывах к терроризму и работе с экстремистской организацией.


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