На востоке Турции произошло новое землетрясение

Жители восточной части Турции ощутили новые подземные толчки, передают СМИ.

Власти Турции сообщили, что риска цунами в провинции Хатай нет

Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в районе города Сивас, сообщили в республиканском управлении по чрезвычайным ситуациям.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 5 километров. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

Землетрясение произошло 23 февраля в провинции Хатай на юге страны. Магнитуда толчков составляла 5 баллов.

Число жертв недавних землетрясений в Турции превысило 43 тысячи. Мэрия Стамбула планирует снести около 318 зданий из-за угрозы обрушения, передает НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЗемлетрясение
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