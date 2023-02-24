На востоке Турции произошло новое землетрясение
Жители восточной части Турции ощутили новые подземные толчки, передают СМИ.
Землетрясение магнитудой 4,7 балла произошло в районе города Сивас, сообщили в республиканском управлении по чрезвычайным ситуациям.
Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 5 километров. Данных о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.
Землетрясение произошло 23 февраля в провинции Хатай на юге страны. Магнитуда толчков составляла 5 баллов.
Число жертв недавних землетрясений в Турции превысило 43 тысячи. Мэрия Стамбула планирует снести около 318 зданий из-за угрозы обрушения, передает НСН.
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