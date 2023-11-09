На востоке Москвы мать бросила младенца в мусоропровод
На Вешняковской улице в Москве нашли новорожденного ребенка в мусоропроводе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления Следственного комитета РФ.
Мальчика обнаружили в ковше мусоропровода. Ребенка доставили в больницу.
В своем Telegram-канале уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что новорожденный находится в безопасности. Ему оказывают медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали на юге Москвы мужчину, до смерти избившего собственную мать, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru