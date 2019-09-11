На военных складах Минобороны Украины прогремели взрывы
На складах Министерства обороны Украины в Винницкой области прогремели четыре взрыва. Об этом пишет RT со ссылкой на «Громадське». Источник, основываясь на словах представителя военного ведомства Александра Мотузяника, сообщает, что на территории технического арсенала наблюдается задымление. Пострадавших нет. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники спецслужб.
Напомним, склады в Калиновке Винницкой области уже взрывались осенью 2017 года. Возникшие после детонации снарядов пожары тушили в течение двух дней. В результате ЧП армия Украины лишилась 32 тысячи тонн боеприпасов. Ущерб оценили в 800 миллионов долларов. Тогда Генпрокуратура Украины заявила, что взрывы могли стать результатом диверсии России.
Между тем, ранее НСН писала, что склад боеприпасов под Ачинском, на котором в начале августа произошла серия взрывов, будет расформирован к июлю 2020 года. Его территория будет полностью зачищена. Первая серия взрывов в Ачинском районе Красноярского края прогремела 5 августа, вторая серия – 9 числа.
Число пострадавших от взрывов и пожара на складе боеприпасов в селе Каменка Ачинского района в Красноярском крае возросло до 40 человек, сообщает RT. Об этом изданию рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.
Как отмечает телеканал «360», во время первых взрывов пострадали 15 человек, среди них один погибший, при повторных — 25 человек. На данный момент в стационарах остаётся восемь человек, 31 человек получил помощь амбулаторно, пишут «Дни.ру».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- СМИ: Шумахер пришёл в сознание в парижской клинике
- На военных складах Минобороны Украины прогремели взрывы
- Захарова призвала Болтона и The Wall Street Journal извиниться перед Россией
- Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании
- В УФСИН рассказали, почему в заброшенной башне «Бутырки» содержались заключенные