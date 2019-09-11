На военных складах Минобороны Украины прогремели взрывы

Между тем, ранее НСН писала, что склад боеприпасов под Ачинском, на котором в начале августа произошла серия взрывов, будет расформирован к июлю 2020 года. Его территория будет полностью зачищена. Первая серия взрывов в Ачинском районе Красноярского края прогремела 5 августа, вторая серия – 9 числа.

Число пострадавших от взрывов и пожара на складе боеприпасов в селе Каменка Ачинского района в Красноярском крае возросло до 40 человек, сообщает RT. Об этом изданию рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Как отмечает телеканал «360», во время первых взрывов пострадали 15 человек, среди них один погибший, при повторных — 25 человек. На данный момент в стационарах остаётся восемь человек, 31 человек получил помощь амбулаторно, пишут «Дни.ру».

