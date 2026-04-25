На внешней стороне МКАД в Москве опрокинулся грузовик

Грузовой автомобиль опрокинулся на МКАД в Москве. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«На внешней стороне 31 км МКАД опрокинулся грузовик. Движение в районе ДТП затруднено», - указано в сообщении.

На месте находятся оперативные службы, обстоятельства аварии и сведения о пострадавших уточняются.

Ранее в Муйском районе Бурятии опрокинулся школьный автобус УАЗ, никто не пострадал.

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
