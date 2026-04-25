Трамп: США должны вернуть сборы от пошлин на $159 млрд
США должны вернуть сборы от импортных пошлин на сумму почти $160 млрд. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«Людям и компаниям, которые пользовались нашей страной на протяжении десятилетий, теперь нужно вернуть $159 млрд из-за ужасающего и смехотворного решения Верховного суда», - подчеркнул политик.
Ранее американский Верховный суд признал превышением полномочий введение Трампом импортных пошлин для других государств под предлогом закона об экономических мерах при международных чрезвычайных ситуациях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Должен ли Вашингтон вернуть уже уплаченные в рамках этих тарифов средства, не уточнялось.
Горячие новости
- В России предложили ввести тихий час в начальных классах школы
- В Бурятии трое туристов самостоятельно выбрались из-под лавины
- В России предложили установить 22 декабря Днем хоккея
- Минобрнауки назвало вузы с самым большим числом студентов
- Бессент исключил новое продление снятия санкций с российской нефти
- Онищенко рекомендовал ездить отдыхать «в Россию любимую»
- СМИ: Переговоры между США и Ираном в Исламабаде пройдут 27 апреля
- После ДТП с автобусом в Ленобласти в больницы доставили 20 пострадавших
- Макрон: Путин, Трамп и Си Цзиньпин противостоят европейцам