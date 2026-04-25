Трамп: США должны вернуть сборы от пошлин на $159 млрд

США должны вернуть сборы от импортных пошлин на сумму почти $160 млрд. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Людям и компаниям, которые пользовались нашей страной на протяжении десятилетий, теперь нужно вернуть $159 млрд из-за ужасающего и смехотворного решения Верховного суда», - подчеркнул политик.

Ранее американский Верховный суд признал превышением полномочий введение Трампом импортных пошлин для других государств под предлогом закона об экономических мерах при международных чрезвычайных ситуациях, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Должен ли Вашингтон вернуть уже уплаченные в рамках этих тарифов средства, не уточнялось.

