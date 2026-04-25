Эксперт: Работающим пенсионерам положен автоматический перерасчет пенсии

Российские работающие пенсионеры, чей стаж пришелся на период заморозки индексаций выплат, смогут при увольнении получить автоматический перерасчет пенсии. Об этом рассказала директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии РАНХиГС Нина Гукасова.

«Существует механизм восстановления справедливости для тех, кто работал в период с 2016 по 2024 год, когда индексация была приостановлена. Повышение происходит после прекращения трудовой деятельности», - отметила эксперт в беседе с РИА Новости.

При увольнении работающего пенсионера Социальный фонд автоматически произведет перерасчет. По словам Гукасовой, выплату увеличивают с учетом всех пропущенных пенсионером за время работы индексаций. Максимальная прибавка для россиян, которые оформили пенсию до 2016 года и продолжали работать, может достигать 119,5%.

Ранее стало известно, что на 1 января 2026 года в России было зарегистрировано 7,161 млн работающих пенсионеров.

