В Нью-Йорке планируется встреча экспертов «ядерной пятерки»

Встреча экспертов стран «ядерной пятерки» - России, Китая, Великобритании, США и Франции - может пройти на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Об этом сообщил РИА Новости глава российской делегации на мероприятии, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

В МИД заявили о росте угрозы безопасности ядерных объектов

«Соответствующее согласование ведется, но пока не завершено», - указал дипломат.

Как напомнил Белоусов, формат «пятерки» изначально создавался для обсуждения вопросов из повестки дня обзорного процесса ДНЯО.

Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия состоится в США 27 апреля-22 мая.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьНью-ЙоркМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры