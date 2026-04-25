В Нью-Йорке планируется встреча экспертов «ядерной пятерки»
Встреча экспертов стран «ядерной пятерки» - России, Китая, Великобритании, США и Франции - может пройти на полях обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке. Об этом сообщил РИА Новости глава российской делегации на мероприятии, посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
«Соответствующее согласование ведется, но пока не завершено», - указал дипломат.
Как напомнил Белоусов, формат «пятерки» изначально создавался для обсуждения вопросов из повестки дня обзорного процесса ДНЯО.
Конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия состоится в США 27 апреля-22 мая.
