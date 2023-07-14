На Уральском электрохимкомбинате произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана

«14 июля в 09.13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 м3. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка», — говорится в сообщении.

Сотрудников цеха эвакуировали, ведется санитарная обработка территории. На УЭХК подчеркнули, что радиационная обстановка внутри и за пределами предприятия нормальная, опасности для персонала комбината и жителей Новоуральска нет, пишет RT.

Причины ЧП устанавливаются, УЭХК продолжает работу в штатном режиме.

