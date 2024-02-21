На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени и шлепали ремнем

Полиция начала проверку в отношении сотрудника ОВД и педагога в Каменске-Уральском после информации о жестоком обращении со студентками техникума торговли и сервиса. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее местные СМИ сообщили, что преподаватель-полицейский техникума ставил в угол перед всей группой провинившихся студенток, а также шлепал их ремнем. Инцидент попал на видео.