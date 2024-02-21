На Урале проверят сообщение о студентках, которых ставили на колени и шлепали ремнем

Полиция начала проверку в отношении сотрудника ОВД и педагога в Каменске-Уральском после информации о жестоком обращении со студентками техникума торговли и сервиса. Об этом сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее местные СМИ сообщили, что преподаватель-полицейский техникума ставил в угол перед всей группой провинившихся студенток, а также шлепал их ремнем. Инцидент попал на видео.

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Одна из учащихся рассказала о методах воспитания родителям, которые и написали заявление в полицию.

В МВД заявили, что заявление поступило в полицию Каменска-Уральского 19 февраля. По этому факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего. Педагог 1992 года рождения, о котором идет речь, является сотрудником местного ОВД, старшим лейтенантом полиции. Преподает он с свободное от службы время. Мужчина является педагогом строевой, боевой и тактико-специальной подготовки техникума.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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