Орбан объяснил конфликт с Зеленским угрозой для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вынужден был вступить в открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за угрозы, связанной с опросом венгров о вступлении Украины в Европейский Союз.

В своем заявлении, опубликованном в соцсети X, Орбан заявил, что слова Зеленского были восприняты как «неприкрытая угроза», что в международной политике может расцениваться как серьезное давление.

Зеленский раскритиковал Орбана за заявление о вступлении Украины в ЕС

Он отметил, что венграм нельзя угрожать, и по этой причине он не мог не ответить на угрозы, несмотря на попытки избегать ссоры с украинским лидером. Премьер добавил, что до последнего старался не реагировать на провокационные высказывания Зеленского.

В Венгрии с 14 апреля проходит опрос населения о поддержке членства Украины в ЕС. Вопрос анкеты, которая рассылалась по почте, звучит следующий образом: «Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?». Результаты опроса будут направлены в Брюссель по завершении голосования в июне, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры