Орбан объяснил конфликт с Зеленским угрозой для Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вынужден был вступить в открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за угрозы, связанной с опросом венгров о вступлении Украины в Европейский Союз.

В своем заявлении, опубликованном в соцсети X, Орбан заявил, что слова Зеленского были восприняты как «неприкрытая угроза», что в международной политике может расцениваться как серьезное давление.