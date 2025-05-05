Орбан объяснил конфликт с Зеленским угрозой для Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что вынужден был вступить в открытый конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за угрозы, связанной с опросом венгров о вступлении Украины в Европейский Союз.
В своем заявлении, опубликованном в соцсети X, Орбан заявил, что слова Зеленского были восприняты как «неприкрытая угроза», что в международной политике может расцениваться как серьезное давление.
Он отметил, что венграм нельзя угрожать, и по этой причине он не мог не ответить на угрозы, несмотря на попытки избегать ссоры с украинским лидером. Премьер добавил, что до последнего старался не реагировать на провокационные высказывания Зеленского.
В Венгрии с 14 апреля проходит опрос населения о поддержке членства Украины в ЕС. Вопрос анкеты, которая рассылалась по почте, звучит следующий образом: «Поддерживаете ли вы членство Украины в ЕС?». Результаты опроса будут направлены в Брюссель по завершении голосования в июне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru