Reform UK запретит вывешивание украинских флагов на зданиях местных советов
Британская правопопулистская партия Reform UK объявила о запрете вывешивания иностранных флагов, включая украинский, на зданиях местных советов, находящихся под ее контролем. В заявлении партии отмечается, что новые правила коснутся как флагштоков, так и балконов, приемных стоек и стен в залах заседаний.
По словам председателя партии Зии Юсуфа, на зданиях местных советов будут вывешиваться только национальный флаг Великобритании, флаг Святого Георгия и флаги графств.
Юсуф подчеркнул, что «никакие другие флаги» не могут быть размещены на этих объектах. В 2022 году, после начала конфликта на Украине, флаги Украины были вывешены на множестве правительственных и административных зданий по всей Британии.
Reform UK показала лучший результат на местных выборах 1 мая и получила контроль над 10 из 23 советов, а также завоевала 677 мандатов в местных органах власти, передает «Радиоточка НСН».
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