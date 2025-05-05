Reform UK запретит вывешивание украинских флагов на зданиях местных советов

Британская правопопулистская партия Reform UK объявила о запрете вывешивания иностранных флагов, включая украинский, на зданиях местных советов, находящихся под ее контролем. В заявлении партии отмечается, что новые правила коснутся как флагштоков, так и балконов, приемных стоек и стен в залах заседаний.

По словам председателя партии Зии Юсуфа, на зданиях местных советов будут вывешиваться только национальный флаг Великобритании, флаг Святого Георгия и флаги графств.