Reform UK запретит вывешивание украинских флагов на зданиях местных советов

Британская правопопулистская партия Reform UK объявила о запрете вывешивания иностранных флагов, включая украинский, на зданиях местных советов, находящихся под ее контролем. В заявлении партии отмечается, что новые правила коснутся как флагштоков, так и балконов, приемных стоек и стен в залах заседаний.

По словам председателя партии Зии Юсуфа, на зданиях местных советов будут вывешиваться только национальный флаг Великобритании, флаг Святого Георгия и флаги графств.

Лидер британской партии Reform UK устроит в США вечеринку в честь инаугурации Трампа

Юсуф подчеркнул, что «никакие другие флаги» не могут быть размещены на этих объектах. В 2022 году, после начала конфликта на Украине, флаги Украины были вывешены на множестве правительственных и административных зданий по всей Британии.

Reform UK показала лучший результат на местных выборах 1 мая и получила контроль над 10 из 23 советов, а также завоевала 677 мандатов в местных органах власти, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ФлагУкраинаВеликобритания

Горячие новости

Все новости

партнеры