КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении попытки вооруженного переворота

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о доставке в страну двух обвиняемых, которые планировали вооруженное свержение власти, включая атаку дронов на Белорусскую атомную электростанцию (АЭС). Операция была успешно завершена после длительного расследования, сообщил телеканал «Беларусь-1» со ссылкой на КГБ.

По словам начальника следственного управления КГБ Константина Бычека, расследование показало, что участники экстремистской группы, находившиеся за рубежом, стремились к насильственному захвату власти. В числе задержанных оказался Павел Белютин, участник формирования «вильнюсская хоругва», который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине.