КГБ Белоруссии сообщил о предотвращении попытки вооруженного переворота

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии сообщил о доставке в страну двух обвиняемых, которые планировали вооруженное свержение власти, включая атаку дронов на Белорусскую атомную электростанцию (АЭС). Операция была успешно завершена после длительного расследования, сообщил телеканал «Беларусь-1» со ссылкой на КГБ.

По словам начальника следственного управления КГБ Константина Бычека, расследование показало, что участники экстремистской группы, находившиеся за рубежом, стремились к насильственному захвату власти. В числе задержанных оказался Павел Белютин, участник формирования «вильнюсская хоругва», который ранее принимал участие в боевых действиях на Украине.

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Белютин был частью группы, планировавшей атаку беспилотниками на Белорусскую АЭС в Островце. Эта операция, по информации КГБ, длилась 732 дня, и все детали будут раскрыты позднее.

Также в эфире телеканала показали кадры доставки в Белоруссию Василия Гречихо, участника террористической организации «Полк имени Калиновского». В ходе допроса Гречихо подтвердил, что целью его группы является либо военная смена власти, либо создание условий для ее свержения, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: kgb.by
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