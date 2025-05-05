США предложат нелегальным мигрантам $1 тысячу за добровольный выезд

Министерство внутренней безопасности США сообщило о запуске программы, в рамках которой нелегальные мигранты смогут получить $1 тысячу за добровольный выезд из страны.

Ведомство уточнило, что деньги будут выплачены мигрантам, использующим официальное приложение CBP Home App для самодепортации, после того как они подтвердят возвращение на родину.

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Программа предполагает, что мигранты, подающие заявку через приложение, не будут задержаны или депортированы до момента их отъезда, если они будут активно работать над организацией своего возвращения. Помимо этого, участие в программе сохраняет для них шанс вернуться в США в будущем на законных основаниях.

Министерство прогнозирует, что программа снизит расходы на депортацию на 70%, поскольку текущие расходы на арест, содержание и выдворение мигрантов превышают $17 тысяч на человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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