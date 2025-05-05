США предложат нелегальным мигрантам $1 тысячу за добровольный выезд
Министерство внутренней безопасности США сообщило о запуске программы, в рамках которой нелегальные мигранты смогут получить $1 тысячу за добровольный выезд из страны.
Ведомство уточнило, что деньги будут выплачены мигрантам, использующим официальное приложение CBP Home App для самодепортации, после того как они подтвердят возвращение на родину.
Программа предполагает, что мигранты, подающие заявку через приложение, не будут задержаны или депортированы до момента их отъезда, если они будут активно работать над организацией своего возвращения. Помимо этого, участие в программе сохраняет для них шанс вернуться в США в будущем на законных основаниях.
Министерство прогнозирует, что программа снизит расходы на депортацию на 70%, поскольку текущие расходы на арест, содержание и выдворение мигрантов превышают $17 тысяч на человека, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru