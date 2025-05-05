Средства ПВО сбили девять украинских дронов над Курской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников, запущенных с украинской стороны, сообщили в Минобороны. Атака была зафиксирована в вечернее время.

По данным ведомства, инцидент произошел в период между 20:30 и 21:00 мск. Пять дронов самолетного типа были сбиты над Курской областью, еще четыре — в небе над Белгородской. Информация о разрушениях или пострадавших не приводится.