Средства ПВО сбили девять украинских дронов над Курской и Белгородской областями

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять беспилотников, запущенных с украинской стороны, сообщили в Минобороны. Атака была зафиксирована в вечернее время.

По данным ведомства, инцидент произошел в период между 20:30 и 21:00 мск. Пять дронов самолетного типа были сбиты над Курской областью, еще четыре — в небе над Белгородской. Информация о разрушениях или пострадавших не приводится.

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После начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Курская ОбластьБелгородская областьУкраинаВСУПВО

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