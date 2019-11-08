На Урале госпитализированы десятки детей
19 воспитанников Центра для одаренных детей «Золотое сечение», отдыхавших в лагере «Лесная жемчужина» в Ревде Свердловской области, госпитализированы с симптомами ротавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 8 ноября, пишет Ura.ru со ссылкой на свои источники.
Глава регионального минздрава Андрей Цветков уже выехал на место в сопровождении специалистов ведомства и врачей Медицины катастроф.
Согласно имеющимся данным, 7 ноября восемь детей пожаловались на тошноту, у двоих была повышена температура, некоторые жаловались на слабость и головокружение.
Отмечается, что руководство лагеря не поставило в известность о происшествии минобразования, ни минздрав региона.
Ранее в эфире НСН координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко во время пресс-конференции НСН сообщил, что необходимо усилить контроль за расходом средств, выделенных на питание детей.
«Субсидии, которые определяются государством на школьное питание, по моему глубокому убеждению, являются целевыми. Они относятся непосредственно к ребенку. И получить, и потратить их может только ребенок. У нас возникает абсурдная ситуация – целевые средства собираются в общий котел, который передается директору школы. Директор школы на эти деньги что-то покупает, каким-то образом ведет деятельность. Это недопустимо», - заявил он.
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