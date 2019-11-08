На Урале госпитализированы десятки детей

Глава регионального минздрава Андрей Цветков уже выехал на место в сопровождении специалистов ведомства и врачей Медицины катастроф.

Согласно имеющимся данным, 7 ноября восемь детей пожаловались на тошноту, у двоих была повышена температура, некоторые жаловались на слабость и головокружение.

Отмечается, что руководство лагеря не поставило в известность о происшествии минобразования, ни минздрав региона.

Ранее в эфире НСН координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко во время пресс-конференции НСН сообщил, что необходимо усилить контроль за расходом средств, выделенных на питание детей.

«Субсидии, которые определяются государством на школьное питание, по моему глубокому убеждению, являются целевыми. Они относятся непосредственно к ребенку. И получить, и потратить их может только ребенок. У нас возникает абсурдная ситуация – целевые средства собираются в общий котел, который передается директору школы. Директор школы на эти деньги что-то покупает, каким-то образом ведет деятельность. Это недопустимо», - заявил он.

