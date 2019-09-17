Установлен виновник массового отравления шаурмой в Уфе

Бактерии золотистого стафилококка вызвали массовое отравление людей шаурмой в столице Башкирии. Это показали лабораторные исследования продукта, сообщили ТАСС в Роспотребнадзоре. По последним данным, от употребления некачественной пищи, пострадали 16 человек, в том числе пятеро несовершеннолетних, уточняет RT.

Бактерии стафилококка были также обнаружены у одного из работников киоска, в котором продавали шаурму. Павильон расположен у остановки общественного транспорта в микрорайоне Сипайлово в Уфе. В обстоятельствах ЧП разбирается прокуратура.

