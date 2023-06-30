СМИ: Двенадцать детей с кишечной инфекцией госпитализировали из санатория в Кемеровской области
Двенадцать детей из санатория в Кемеровской области были госпитализированы с неизвестной кишечной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным СМИ, ЧП произошло в санатории «Магистраль» в городе Салаир (Гурьевский район). В минувшие выходные туда заехали 282 ребенка, однако уже 26 июня появился первый заболевший: 10-летний мальчик с тошнотой. Родители забрали ребенка домой. День спустя похожие симптомы появились у восьми отдыхающих.
«Местный медработник пытался справиться своими силами, но когда 29 июня заболели уже 12 человек, срочно вызвали скорую», — пишет SHOT.
Детей доставили в больницу Гурьевска с кишечной инфекцией неустановленной этиологии. Медики изучают анализы заболевших, полиция устанавливает детали произошедшего.
Ранее десятки детей отравились в лагере «Белые горы» в Амурской области, пострадавшие жаловались на боль в животе и рвоту. Роспотребнадзор выяснил, что причиной вспышки заболеваемости стал норовирус, отмечает RT. В лагере находились 275 детей, симптомы заболевания появились у 86 человек. Работу «Белых гор» приостановили, пишет Ura.ru. Документы по инциденту передали в суд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru