СМИ: В Москве скончался заболевший коронавирусом начальник управления ППС

Начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу столицы скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, он мог заразиться на работе.

Между тем, telegram-канал «База» сообщает, что скончался начальник Отдела охраны общественного порядка в УВД по ЗАО Москвы Игорь Хвенько. Ему было 58 лет, он участник боевых действий в Чечне.

