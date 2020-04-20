СМИ: В Москве скончался заболевший коронавирусом начальник управления ППС
20 апреля 202012:09
Начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу столицы скончался от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, он мог заразиться на работе.
Между тем, telegram-канал «База» сообщает, что скончался начальник Отдела охраны общественного порядка в УВД по ЗАО Москвы Игорь Хвенько. Ему было 58 лет, он участник боевых действий в Чечне.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru