Путин подписал указ о допвыплате в 5 млн рублей семьям погибших военных

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате в 5 млн рублей семьям погибших военных в ходе военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Кремль.

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Семьи погибших военных в ДНР, ЛНР, Украине получат по 5 млн рублей, военные получившие ранения - по 3 млн рублей.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Путин
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