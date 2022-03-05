Путин подписал указ о допвыплате в 5 млн рублей семьям погибших военных

Семьи погибших военных в ДНР, ЛНР, Украине получат по 5 млн рублей, военные получившие ранения - по 3 млн рублей.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.



