На юго-западе Китая зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

В американском штате Нью-Джерси произошло новое землетрясение магнитудой 4,0

Эпицентр землетрясения располагался в городском округе Чжаотун в уезде Лудянь. Очаг подземных толчков находился на глубине около 10 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали у берегов Японии.

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