Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у берегов Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

В американском штате Нью-Джерси произошло новое землетрясение магнитудой 4,0

Отмечается, что эпицентр толчков находился в Тихом океане восточнее префектуры Аомори. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.

Угроза цунами не объявлялась. Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов японской префектуры Фукусима.

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ФОТО: РИА Новости
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