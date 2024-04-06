Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии
6 апреля 202403:55
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировали у берегов Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.
Отмечается, что эпицентр толчков находился в Тихом океане восточнее префектуры Аомори. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км.
Угроза цунами не объявлялась. Данных о пострадавших или разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов японской префектуры Фукусима.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru