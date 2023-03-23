В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эрдоган заявил, что ущерб от землетрясений в Турции превысил 104 млрд долларов

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 61 км к северо-западу от города Кахраманмараш, рядом с населённым пунктом Гёксун. очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях или жертвах среди населения пока не поступала.

Ранее в феврале в Кахраманмараше произошло два разрушительных землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, сообщает RT.

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ФОТО: pixabay.com
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