В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение магнитудой 5,3

По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 61 км к северо-западу от города Кахраманмараш, рядом с населённым пунктом Гёксун. очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях или жертвах среди населения пока не поступала.

Ранее в феврале в Кахраманмараше произошло два разрушительных землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, сообщает RT.

