Красный полумесяц: В Ираке 450 человек погибли и пострадали при пожаре на свадьбе

«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек», — указано в сообщении организации в соцсети Х.

Ранее агентство INA сообщило, что в результате ЧП в провинции Найнава погибли 100 человек, более 150 пострадали. Позже телеканал Al Arabiya заявил о 120 жертвах и более 200 пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил противопожарной безопасности и использование фейерверков в закрытом помещении, отмечает телеканал «360».

