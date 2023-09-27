Красный полумесяц: В Ираке 450 человек погибли и пострадали при пожаре на свадьбе
Более 450 человек погибли и пострадали при пожаре на свадьбе на севере Ирака. Об этом сообщила организация Красного полумесяца страны.
«Число погибших и пострадавших в результате пожара в зале свадебных торжеств в округе Хамдания восточнее Мосула превысило 450 человек», — указано в сообщении организации в соцсети Х.
Ранее агентство INA сообщило, что в результате ЧП в провинции Найнава погибли 100 человек, более 150 пострадали. Позже телеканал Al Arabiya заявил о 120 жертвах и более 200 пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара стало несоблюдение правил противопожарной безопасности и использование фейерверков в закрытом помещении, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru